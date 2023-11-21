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В Петербурге определили победителей конкурса BimSkills-2023

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В финале Конкурса десять команд создавали информационную модель гостиницы сложной архитектурной формы.

В Петербурге определили победителей конкурса кадров для цифрового строительства BimSkills-2023. Третье место заняли будущие архитекторы и строители из Чувашской республики, второе – студенты из Екатеринбурга. Первое место поделили между двумя командами: Вологодского строительного колледжа и сборной ДФУ из Владивостока, которые участвовали во второй раз. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

В первую очередь для нас, наверное, для студентов важно, нам нужно понять, куда двигаться дальше. Вот мы выучились в учебном заведении, а дальше что? Куда подаваться? Тут нам дают возможность уже непосредственно попробовать себя и на практике, и в дальнейшем в виде призёров пойти в компании работать.

Евгений Овечкин, победитель BimSkills – 2023 (Вологда)

В финале Конкурса десять команд создавали информационную модель гостиницы сложной архитектурной формы. Все победители получили возможность пройти оплачиваемую стажировку в ведущих российских девелоперских и проектных компаниях.

Навыки BIM-моделирования позволяют детально разработать архитектуру, но и инженерные системы и даже техническую документацию. Сегодня внедрение технологий информационного моделирования является одним из ключевых направлений цифровизации строительной отрасли.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: bimskills, конкурс
Категории: Лента новостей,

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