В Петербурге проходит финал конкурса BimSkills-2023

Конкурс проходит при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также Министерства науки и высшего образования РФ.

В Петербурге проходит третий всероссийский конкурс кадров для цифрового строительства BimSkills-2023. В финал вышли команды студентов и выпускников строительных ВУЗов и колледжей из десяти городов РФ: Екатеринбурга, Владивостока, Перми, Санкт-Петербурга, Вологды, Москвы, Чебоксар и Оренбурга. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Вообще, это довольно технологично, потому что все взаимосвязано. Поэтому это упрощает работу в дальнейшем с другими разделами. Ну, например, что позволяет эту программу делать? Например, мы можем задать уже готовой 3D-модельке какие-то свойства, и потом эти свойства подгрузить в документацию. И в дальнейшем из документации можно составить смету. То есть все взаимосвязано Софья Михалева, участница BimSkills-2023

Конкурс проходит при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также Министерства науки и высшего образования РФ. Навыки информационного моделирования, которые демонстрировали участники конкурса, сейчас используются не только в коммерческих проектах, но и при работе с Госзаказом.

Задания в финале BimSkills-2023 оказались непростые и максимально приближенные к реальным условиям работы. Победители Конкурса получат возможность пройти стажировку в ведущих российских девелоперских и проектных компаниях с перспективой последующего трудоустройства.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"