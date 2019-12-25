Продолжается регистрация на конкурс кадров для цифрового строительства BimSkills-2023

Первый этап конкурса проходит с 1 сентября по 31 октября.

Продолжается регистрация на третий Всероссийский конкурс кадров для цифрового строительства – BimSkills-2023. Об этом напомнил портал "Строительный Петербург".

Первый этап конкурса проходит с 1 сентября по 31 октября. В этот период надо удаленно выполнить Bim-задание. Конкурс BimSkills-2023 уже установил новый рекорд – всего за 2 недели зарегистрировались более 600 студентов строительных вузов со всей РФ Особую активность показывают ведущие строительные вузы Петербурга – СПбГАСУ и СПбГПУ имени Петра Великого (Политех).

Второй и третий этап конкурса пройдут в Санкт-Петербурге. Финалистам из других городов организаторы конкурса полностью оплачивают транспортные и гостиничные расходы на период участия в финале BimSkills-2023.

Фото: портал "Строительный Петербург"