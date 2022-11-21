В Петербурге 13-14 ноября состоится финал конкурса BimSkills

Церемония награждения намечена на 17 ноября.

Финал конкурса по подготовке кадров для цифрового строительства BimSkills-2023 пройдет в Петербурге с 13 по 14 ноября. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В финале первого этапа BimSkills-2023 участвовали команды из 18 городов России, для участия во втором этапе отобраны 10 лучших команд. Финал пройдет с 13 по 14 ноября, церемония награждения намечена на 17 ноября.

В этом году Конкурс проходит при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Фото: BimSkills