"Отцы и дети 90-х": рецензия на фильм "Батя" со Стасом Старовойтовым и Владимиром Вдовиченковым

В российских кинотеатрах выходит лиричная комедия "Батя" со Стасом Старовойтовым и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях.

Фильм "Батя" родился из пилота сериала "Взрослые разговоры", который так и не вышел на "ТНТ". В итоге группа продюсеров, в которую входило трио Антон Зайцев – Артём Логинов – Антон из GoodStoryMedia и звезда Comedy Club Гавриил "Гавр" Гордеев, превратили этот проект в полнометражную картину. Главные роли в "Бате" достались комику Стасу Старовойтову и Владимиру Вдовиченкову.

В центре сюжета современный москвич Макс (Стас Старовойтов). Он – успешный мужчина средних лет, с хорошо оплачиваемой работой, женой Ириной (Надежда Михалкова) и двумя детьми. Ему предстоит поездка к отцу (Владимир Вдовиченков), который не выполнил своё обещание и не приехал на свой же юбилей в гости к сыну. Через небольшие скандалы семья Макса принимает решение – отправиться к Бате самостоятельно.

Во время поездки Макс со своей женой Ириной погружается в бесконечные споры о воспитании детей. Все разговоры о том, как "надо" сопровождаются атмосферными флешбеками из детства. Яркие вспышки из прошлого противопоставляются воспитательному процессу современных родителей, где с детьми принято находить общий язык путём разговоров. А вот в далеком детстве Макса, отец молчаливо наказывает сына презрительным взглядом.

В целом детство главного героя представляется совершенно не радужным — Батя не эмпатичпен к ребёнку, постоянно ставит в угол, забирает формочки для песка, чтобы пить из них водку, заставляет есть невкусную кашу и запрещает играть в самолётики в серванте. Отношения отца и сына из 90-х носят несколько абьюзивный характер и несомненно наносят психологическую травму ребёнку. Взрослый Макс пытается отработать этот гештальт и воспитать уже своих детей "правильно". Только вот как это "правильно" никто не знает.

Суровость отца Макса настолько зашкаливает, что даже на Новый год он отбирает у сына бенгальский огонёк, потому что до конца его жечь нельзя. Батя довольно тиранистый и немногословный мужчина, который несёт свою вахту на заводе. По-традиции он тащит с предприятия всё, что не привинчено к полу. А как ещё выжить в 90-х?

Его жена (Елена Лядова) не выдерживает постоянных попоек мужа и уходит из семьи. В воспоминаниях Макса мама появляется лишь один раз. Она предстает перед зрителем очень нежной и милой женщиной, которая не перечит Бате.

Для нежного современного зрителя воспитательные приемы экранного Бати выходят за рамки "нормы". В то время, когда в 2021 году родители решают можно ли детям смотреть анимацию Disney, Батя спокойно реагирует на то, что на кассете закончились мультфильмы и начался фильм для взрослых. Также маленький Макс быстро научился, где лево, а где право благодаря "крапивке" от щедрого на уроки Бати. А математику ребенок познавал на кладбище, считал даты на памятниках. Сквернословить его отучило мыло во рту. Врать — запугивание.

Авторы киноленты не скрывают, что их зритель — мужчины между двадцатью пятью и сорока пятью годами, которые смогут поностальгировать над атмосферными скетчами Бати и сына. Насколько эта правильная выборка, если в России большая часть мужчин из данной категории выращены мамами и бабушками?

В любом случае в "Бате" каждый найдет над чем поностальгировать. Тут вам и всевозможные народные методы лечения от ингаляции над картошкой до зубчиков чеснока в нос, и каша с комочками, папин шерстяной шарф, ковёр с узорами, фильмы с гнусавыми переводчиками, тёплое молоко с пенкой и шерстяные носки.

Стоит отметить, что в какой-то момент зритель понимает, что Макс не совсем надежный рассказчик. Оказывается, что в его детстве были и хорошие моменты. Просто люди так устроены, негативные моменты запоминаются ярче и вспоминаются охотнее.

Из-за того, что лента снята в скетчевом формате создается ощущение, что у фильма отсутствует внятная концовка. Кинолента буквально обрывается. Остается какой-то неприятный осадок, где персонажи так до конца и не выговорились, не поставили точку в мучительном вопросе. Хочется "ещё посмотреть" на забавные скетчи Бати и Макса. Возможно, авторы проекта после проката всё же займутся сериальной версией "Бати".

"Батя" — милая комедия об отношениях отцов и сыновей, которая передает романтику аскетичных девяностых. Главная мысль киноленты утверждение, что родители всегда желают своим детям только добра. Однако понимаем мы это только, когда сами становимся родителями.

Текст: Ирина Чаплина

Фото: ТНТ