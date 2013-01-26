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За фиктивную постановку на учет иностранцев на петербуржца завели уголовное дело
Сегодня, 12:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За фиктивную постановку на учет иностранцев на петербуржца завели уголовное дело

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По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба СО по Василеостровскому району.

По версии следствия, подозреваемый не позднее 6 августа 2023 года осуществил фиктивную постановку на учет граждан Таджикистана в находящуюся в его собственности квартиру на Васильевском острове.  Уже незаконно поставлены на учет три иностранных гражданина.

По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: мигранты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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