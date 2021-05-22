В Петербурге завершился "Фестиваль ЗСД"

Забег ограничил движение транспорта до 00:00 23-го мая.

В Петербурге завершился забег и полумарафон "Фестиваль ЗСД". Победителями стали 12 человек. Мероприятие было организовано изданием "Фонтанка.ру".

Бегуны стартовали на Богатырском проспекте, пробежали по трассе, которая проходит у Крестовского острова, после чего вернулись в исходную точку. Полумарафон в 21,1 км состоял из двух таких кругов. В связи с проведением мероприятия участки ЗСД для движения транспорта были перекрыты. Как рассказал "Петербургский дневник", участниками стали 10 тыс. человек, причем не только из Петербурга.

В 21:00 стартует велопарад. Они также начнут свой путь на Богатырском, 42. Финиш находится на съезде на набережную реки Екатерингофки.

Видео: Instagram / @tanya_bezludnaya