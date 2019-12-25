В Петербурге пройдет двухдневный фестиваль "Ручная работа"

На фестивале выступят группы "Калинов Мост" и Pushking Community, Юлия Чичерина и солист петербургских театров Анатолий Тукиш.

Фестиваль песни года "Ручная работа" собирает музыкантов разных стилей от авторской песни до рока. 5-6 июня пройдут гала-концерты участников.

В дни проведения фестиваля с полноценными концертными программами выступят: группа "Калинов Мост", Юлия Чичерина, Анатолий Тукиш, Борис Шварцман, группа Pushking Community, Афина, заслуженный артист Крыма Виталий Макукин, Александр Шаганов, Дмитрий Четвергов, Александр Чернорай, Алексей Витаков, Михаил Башаков, Андрей Козловский, Вячеслав Ковалев, Андрей Курило, Шейла Алекс, "Влад Колчин Project" и другие.

Начало: в 10.00.

Цена единого билета: 1500 рублей.

Фото: предоставлено организаторами