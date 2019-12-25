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Стали известны имена новой волны артистов на музыкальном фестивале фонда "Антон тут рядом"
Сегодня, 10:15
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны имена новой волны артистов на музыкальном фестивале фонда "Антон тут рядом"

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На фестивале будут организованы три сцены.

Музыкальный благотворительный фестиваль фонда "Антон тут рядом" объявил новую волну артистов. Фестиваль пройдет 24 августа в культурном квартале "Брусницын" на Кожевенной линии.

Накануне стало известно, что для посетителей выступит инди-группа "Комсомольск", хор Attaque de panique. Фестиваль закроет dj-сет Дани Радлова на набережной К-30. Также в завершении вечера можно будет наблюдать за совместным перфомансом оркестра "Антон тут рядом" и Варвары Шмыковой. 

Кроме того, участниками мероприятия станут Антоха МС, Сюзанна, Kedr Livanskiy, тима ищет свет, МС Сенечка и Settlers, а также АИГЕЛ и Парнишка. В общественном пространстве организуют три сцены. Отмечается, что средства от выступлений пойдут в фонд, так как артисты выступают бесплатно. 

Благотворительный фонд "Антон тут рядом" — фонд системной поддержки людей с аутизмом. Он был основан в Петербурге в 2013 году.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: антон тут рядом, брусницын, музыкальный фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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