Стали известны имена новой волны артистов на музыкальном фестивале фонда "Антон тут рядом"

На фестивале будут организованы три сцены.

Музыкальный благотворительный фестиваль фонда "Антон тут рядом" объявил новую волну артистов. Фестиваль пройдет 24 августа в культурном квартале "Брусницын" на Кожевенной линии.

Накануне стало известно, что для посетителей выступит инди-группа "Комсомольск", хор Attaque de panique. Фестиваль закроет dj-сет Дани Радлова на набережной К-30. Также в завершении вечера можно будет наблюдать за совместным перфомансом оркестра "Антон тут рядом" и Варвары Шмыковой.

Кроме того, участниками мероприятия станут Антоха МС, Сюзанна, Kedr Livanskiy, тима ищет свет, МС Сенечка и Settlers, а также АИГЕЛ и Парнишка. В общественном пространстве организуют три сцены. Отмечается, что средства от выступлений пойдут в фонд, так как артисты выступают бесплатно.

Благотворительный фонд "Антон тут рядом" — фонд системной поддержки людей с аутизмом. Он был основан в Петербурге в 2013 году.

Фото: предоставлено организаторами