На фестивале "ЖаритьФест" вручат премию "Обжор года"

Три победителя конкурса получат ценные призы: обладатель первого места получит современный смартфон, занявший второе место – качественный аэрогриль, а бронзовый призёр – полный комплект аксессуаров для барбекю.

Традиционно полюбившийся фестиваль "ЖаритьФест" снова соберет участников и зрителей в Петербурге на многоуровневом пространстве кластера АТС на улице Некрасова 19 июля. Уже в седьмой раз фестиваль предложит гостям уникальное сочетание кулинарных изысков и яркой музыкальной программы, пишет "Петербургский дневник".

Одним из ярких нововведений фестиваля станет вручение награды "Обжор года" – специальной премии за лучшие обзоры заведений общественного питания Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соцсетях. Желающие поучаствовать в конкурсе должны до 15 июля разместить публикацию с обзором любого заведения, будь то престижный ресторан с мишленовской звездой или простая шашлычная, сопроводив пост специальным тегом #обжоргода и упомянув аккаунт организаторов @bbqshow_spb.

Три победителя конкурса получат ценные призы: обладатель первого места получит современный смартфон, занявший второе место – качественный аэрогриль, а бронзовый призёр – полный комплект аксессуаров для барбекю.

Главной сценой события станет выступление популярного коллектива Record Оркестр, прославленного хитами вроде "Лады Седан" и "Гастарбайтера". Коллектив подготовил специальную программу с элементами балканского ритма и цыганских мелодий. Помимо этого, гостей ждет юмористическое шоу "Таро", где профессиональные стендаперы и профессиональный таролог предложат необычную интерпретацию предсказаний судьбы.

Яркое завершение вечера устроят шеф-повара Андрей Трофимов и Сергей Бабич, настоящие мастера искусства мясного блюда. Прямо на глазах публики они проведут мастер-класс по разделке и приготовлению половинки бычьей туши, предварительно созревавшей в специальных камерах. Каждый желающий сможет оценить мастерство профессионалов, попробовав приготовленные стейки.

Создать праздничную атмосферу помогут яркие кавер-версии известных треков и живые выступления музыкантов из проекта "Хор на весь двор". Любители интеллектуальных состязаний смогут испытать удачу в игре "Музыкальное лото", а желающие обрести новые знакомства найдут уютную зону общения.

Приобрести билеты, начиная от 1000 рублей, можно заранее по указанной ссылке.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля "ЖаритьФест"