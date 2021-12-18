В "Перекрёстке" будут продавать фермерскую продукцию из Ленобласти

Первый "Фермерский уголок" открылся на улице Савушкина.

В магазине "Перекрёсток" на улице Савушкина 10 июня открылся "Фермерский уголок" с продукцией сельхозтоваропроизводителей из Ленинградской области. Проект запущен в рамках соглашения о сотрудничестве между X5 Group и Ленобластью и приурочен ко Дню фермера. В мероприятии приняли участие зампредседателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 47 региона Максим Федоров, начальник департамента комплексного развития сельских территорий региона Александр Варёнов и региональные руководители торговой сети.

В рамках формата "Фермерский уголок" в магазине будет представлено несколько десятков товаров, произведенных фермерами из Ленобласти: молоко и молочная продукция, сыры, мясо, колбасы. В проекте участвует несколько местных производителей: фермерское хозяйство "Муслим", агрофирма "Рассвет", крестьянское хозяйство "Русь", фермерское хозяйство "Шумские просторы". По итогам пилотного проекта торговая сеть рассмотрит возможность распространения данного формата и в других своих магазинах.

X5 уделяет большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. В целом, доля субъектов МСП среди поставщиков Х5 составила порядка 70% в 2021 году.

Фото: предоставлены компанией X5 Group