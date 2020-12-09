Ресторатор Аркадий Новиков рассекретил свадьбу дочери с рэпером Feduk

Аркадий Новиков опубликовал в Instagram короткое видео с дочерью, где та случайно показала кольцо на безымянном пальце правой руки.

Поклонники заподозрили, что популярный 29-летний рэпер Feduk и наследница самого успешного российского ресторатора, 30-летняя Александра Новикова, поженились. Влюбленные были замечены в ЗАГСе в Барвихе, а в Instagram своего отца Александра засветила обручальное кольцо.

Аркадий Новиков опубликовал в Instagram короткое видео с дочерью, где та случайно показала кольцо на безымянном пальце правой руки. И хотя ресторатор сделал акцент на часах, которые его дочь носит на ноге, подписчики обратили внимание именно на кольцо.

В комментариях многие поздравили молодых людей с бракосочетанием. Пара пока что никак не прокомментировали ролик Аркадия, а на поздравления не отвечают.

Александра и Feduk встречаются с 2018 года. Уже в августе 2020-го они познакомили друг друга со своими родителями, а затем провели совместные каникулы в Италии.

Ранее Feduk раскритиковал поведение Диброва на шоу "Кто хочет стать миллионером?.

Фото: Instagram / @fedukone

Видео: Instagram / @novikovarkadiy