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Ресторатор Аркадий Новиков рассекретил свадьбу дочери с рэпером Feduk

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Аркадий Новиков опубликовал в Instagram короткое видео с дочерью, где та случайно показала кольцо на безымянном пальце правой руки.

Поклонники заподозрили, что популярный 29-летний рэпер Feduk и наследница самого успешного российского ресторатора, 30-летняя Александра Новикова, поженились. Влюбленные были замечены в ЗАГСе в Барвихе, а в Instagram своего отца Александра засветила обручальное кольцо. 

Аркадий Новиков опубликовал в Instagram короткое видео с дочерью, где та случайно показала кольцо на безымянном пальце правой руки. И хотя ресторатор сделал акцент на часах, которые его дочь носит на ноге, подписчики обратили внимание именно на кольцо.

В комментариях многие поздравили молодых людей с бракосочетанием. Пара пока что никак не прокомментировали ролик Аркадия, а на поздравления не отвечают.

Александра и Feduk встречаются с 2018 года. Уже в августе 2020-го они познакомили друг друга со своими родителями, а затем провели совместные каникулы в Италии.

Ранее Feduk раскритиковал поведение Диброва на шоу "Кто хочет стать миллионером?.

Фото: Instagram / @fedukone
Видео: Instagram / @novikovarkadiy

Теги: feduk, александра новикова, ресторатор
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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