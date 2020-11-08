Feduk раскритиковал поведение Диброва на шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Артист заявил, что телеведущий нес "какую-то чушь".

Российский рэпер Федор Инсаров, более известный как Feduk, негативно высказался о поведении телеведущего Дмитрия Диброва на шоу "Кто хочет стать миллионером?". Своими впечатлениями от участия в проекте артист поделился в интервью на YouTube-шоу "Я себя знаю".

Feduk участвовал в шоу "Кто хочет стать миллионером?" около двух лет назад. Компанию ему составил актер Евгений Кулик. Рэпер заявил, что у него остались неоднозначные впечатления от участия в проекте, особенно ему не понравилось странное поведение Диброва.

"Он персонаж такой вжаренный оказался. Я не знал, что он такой. Нес какую-то чушь", - отметил рэпер, добавив, что Дибров вел себя так, как будто он не на телевидении, а в кругу странных ребят.

Ранее Дибров рассказал о взятках от участников шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Фото: Instagram / fedukone