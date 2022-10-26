Федеральный бюджет увеличил в 2 раза финансирование на 2024 год программы по развитию сёл Ленобласти

В 2023 году в Ленобласти по программе финансирования Минсельхоза РФ произведены комплексный ремонт соцобъектов поселка Калитино.

Федеральный бюджет увеличил в два раза финансирование на 2024 год программы комплексного развития сельских территорий Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-службы администрации 47 региона.

В 2024 году с участием федеральных средств в Ленинградской области планируется капитальный ремонт школы и детского сада, монтаж двух модульных очистных сооружений и устройство новой котельной для дома культуры в поселке Осьмино Лужского района, капитальный ремонт детского сада и покупка автобуса для нового дома культуры в селе Паша Волховского района.

Также по федеральной программе будет построено продолжение улицы Серафимовской в поселке Новоселье Ломоносовского района, благоустроено два общественных пространства в поселках Оредеж Лужского района и Петровское Приозерского района.

В 2023 году в Ленобласти по программе финансирования Минсельхоза РФ произведены комплексный ремонт соцобъектов поселка Калитино, строительство шести дорог в Новоселье, Оредеже и Пениках и благоустройство пяти общественных пространств сельских поселений в Сяськелево, Зимитицах, Колчаново, Новый Свет и Кусино.

Фото: администрация Ленобласти