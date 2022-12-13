В 2022 году с помощью фандоматов на вокзалах ОЖД собрали более 47 тысяч бутылок

На ОЖД автоматы для сбора использованной тары установлены в залах ожидания Ладожского, Финляндского, Московского, Балтийского, Витебского вокзалов Петербурга и Ленинградского вокзала Москвы.

В 2022 году с помощью фандоматов на вокзалах ОЖД собрали более 47 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

На ОЖД автоматы для сбора использованной тары установлены в залах ожидания Ладожского, Финляндского, Московского, Балтийского, Витебского вокзалов Петербурга и Ленинградского вокзала Москвы.

Наибольшее количество тары было собрано на Ленинградском (19,2 тысячи) и Ладожском (15,5 тысячи) вокзалах.

Фандоматы на петербургских вокзалах были установлены в январе 2022 года, а на Ленинградском вокзале Москвы – в декабре 2021 года. Вся собранная в них тара сдается для дальнейшей переработки.

В перспективе на вокзалах Петербурга пассажиры не только смогут избавиться от использованных бутылок, но и получить бонусы за сданную тару. Данная система уже действует на Ленинградском вокзале.

Фото: ОЖД