  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 2022 году с помощью фандоматов на вокзалах ОЖД собрали более 47 тысяч бутылок
Сегодня, 13:34
155
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году с помощью фандоматов на вокзалах ОЖД собрали более 47 тысяч бутылок

0 0

На ОЖД автоматы для сбора использованной тары установлены в залах ожидания Ладожского, Финляндского, Московского, Балтийского, Витебского вокзалов Петербурга и Ленинградского вокзала Москвы.

В 2022 году с помощью фандоматов на вокзалах ОЖД собрали более 47 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

На ОЖД автоматы для сбора использованной тары установлены в залах ожидания Ладожского, Финляндского, Московского, Балтийского, Витебского вокзалов Петербурга и Ленинградского вокзала Москвы.

Наибольшее количество тары было собрано на Ленинградском (19,2 тысячи) и Ладожском (15,5 тысячи) вокзалах.

Фандоматы на петербургских вокзалах были установлены в январе 2022 года, а на Ленинградском вокзале Москвы – в декабре 2021 года. Вся собранная в них тара сдается для дальнейшей переработки.

В перспективе на вокзалах Петербурга пассажиры не только смогут избавиться от использованных бутылок, но и получить бонусы за сданную тару. Данная система уже действует на Ленинградском вокзале.

Фото: ОЖД

Теги: бутылки, вокзалы, ожд, фандоматы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии