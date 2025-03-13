Пульмонолог рассказала петербуржцам, какие факторы вызывают аллергию весной

По словам специалиста, аллергию вызывают ветроопыляемые растения – анемофилы.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" пульмонолог Инна Васильева назвала факторы, вызывающие аллергию весной.

По словам специалиста, аллергию вызывают ветроопыляемые растения – анемофилы. Наиболее известны среди них береза, ольха и дуб. Также в перечне находятся злаковые травы и сорные.

Традиционно в средней полосе РФ сезон опыления открывает ольха. Для опыления необходимо, чтобы воздух прогрелся до +13…+15 градусов.

В основном причиной поллиноза является пыльца. Тающий снег, пыль – в основном триггеры для и без того раздраженной слизистой носа аллергиков. Инна Васильева, пульмонолог

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