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Пульмонолог рассказала петербуржцам, какие факторы вызывают аллергию весной
Сегодня, 16:39
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Пульмонолог рассказала петербуржцам, какие факторы вызывают аллергию весной

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По словам специалиста, аллергию вызывают ветроопыляемые растения – анемофилы.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" пульмонолог Инна Васильева назвала факторы, вызывающие аллергию весной. 

По словам специалиста, аллергию вызывают ветроопыляемые растения – анемофилы. Наиболее известны среди них береза, ольха и дуб. Также в перечне находятся злаковые травы и сорные. 

Традиционно в средней полосе РФ сезон опыления открывает ольха. Для опыления необходимо, чтобы воздух прогрелся до +13…+15 градусов. 

В основном причиной поллиноза является пыльца. Тающий снег, пыль – в основном триггеры для и без того раздраженной слизистой носа аллергиков. 

Инна Васильева, пульмонолог 

Фото: pxhere 

Теги: аллергия, весна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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