Пульмонолог рассказала петербуржцам, какие факторы вызывают аллергию весной

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" пульмонолог Инна Васильева назвала факторы, вызывающие аллергию весной.
По словам специалиста, аллергию вызывают ветроопыляемые растения – анемофилы. Наиболее известны среди них береза, ольха и дуб. Также в перечне находятся злаковые травы и сорные.
Традиционно в средней полосе РФ сезон опыления открывает ольха. Для опыления необходимо, чтобы воздух прогрелся до +13…+15 градусов.
В основном причиной поллиноза является пыльца. Тающий снег, пыль – в основном триггеры для и без того раздраженной слизистой носа аллергиков.
Инна Васильева, пульмонолог
Фото: pxhere
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