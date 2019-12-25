Фабрика IKEA в Ленобласти возобновила работу 1 сентября

По информации профсоюза, в сентябре начинается предпродажная подготовка предприятия.

Фабрика IKEA в Тихвине возобновила работу 1 сентября в рамках предпродажной подготовки предприятия. Название и руководство фабрики остались прежними. Об этом ТАСС сообщил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

В Тихвине сотрудники вышли на работу 1 сентября, 5 числа выйдут Вятка и Новгород. Оставшиеся 500 сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой.

По информации профсоюза, в сентябре начинается предпродажная подготовка предприятия, сделку планируют осуществить до начала 2023 года.

Фото: ikea.com