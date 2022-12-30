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В Петербург прибыли эвакуированные из зоны палестино-израильского конфликта

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Это группа российских граждан и членов их семей.

Ранним утром в Петербург из Москвы прибыла еще одна группа российских граждан и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу.

На Московском вокзале российских граждан и членов их семей встретили родные и представители МЧС, которые оказали информационную помощь и психологическую поддержку.  

Прибывшая семья из шести человек отправилась к родственникам, где и планирует разместиться.

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Видео: МЧС по Санкт-Петербургу

Теги: израиль, мчс, палестина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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