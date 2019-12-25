Аноним сообщил о минировании петербургских больниц и роддомов

Лжеминеры вновь стали атаковать городские учреждения.

Неизвестный вновь сообщил о минировании медицинских учреждений и судов в Петербурге. Информацией об этом поделилась объединенная пресс-служба судов города.

Жертвами "минера" стали более 20 медучреждений, в том числе родительные дома. Также свои рабочие места пришлось покинуть сотрудникам Смольнинского, Ленинского и Василеостровского судов.

Покуда Малофей не вернет 120 битков я даже не стану агитировать за референдум. написал злоумышленник.

В прошлый раз сообщение о минировании также поступило из-за биткоинов, это было позавчера.

Фото: Piter.TV