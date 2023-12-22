Задержанного петербуржца подозревают в ещё одном преступлении в отношении блокадницы

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские раскрыли ещё одно преступление, совершенное в отношении блокадницы мужем её внучки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее был задержан 37-летний работник охранной фирмы, который отобрал у 84-летней бабушки своей супруги 70 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские в ходе расследования установили, что это не единственное преступление, совершенное мужчиной в отношении пенсионерки. Задержанный подозревается в том, что незадолго до этого, обещая пожилой петербурженке должный уход и уровень жизни, похитил у неё около 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Фото: Piter.tv