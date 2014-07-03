Эрмитаж смягчает коронавирусные ограничения

Жители и гости города снова смогут посетить экспозиции, которые ранее были недоступны из-за санитарно-эпидемиологических ограничений.

Эрмитаж расширяет границы маршрутов посещения Главного музейного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Жители и гости города снова смогут посетить экспозиции, которые ранее были недоступны из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. Посетители смогут перемещаться без строгих ограничений и увидеть почти все залы музея.

Сейчас предлагается пройти двумя маршрутами: с Иорданской и Церковной лестниц.

Ранее Эрмитаж объявил о начале продаж цифровых картин Винсента Ван Гога и Леонардо да Винчи.

Фото: Piter.tv