Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге превысил норматив

За день в инфекционные стационары поступили 450 человек.

Пресс-служба администрации Петербурга опубликовала свежую информацию по эпидемиологической ситуации с COVID-19 в городе 1-го октября.

В инфекционные стационары поместили 450 человек. Такой уровень госпитализации считается высоким. Выписаны за сутки 350 человек. 470 человек находятся в реанимации, 231 человек подключен к ИВЛ.

В Петербурге остаются свободными 14,8% коек. На дому от коронавируса лечится 24 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге выявили 2281 новый случай заболевания коронавирусом, 1947 человек выздоровели, 55 человек ушли из жизни. Коэффициент распространения COVID-19 превысил норматив (1) и составил 1,06.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге разработали программу, которая будет принимать решение о госпитализации пациентов с COVID-19.

Фото: Piter.TV