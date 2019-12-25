Елену Федорову утвердили на должности главы Центрального района

Впервые в администрации она стала работать еще в 2011 году.

Елена Федорова лишилась приставки "врио" в своей должности и стала главой администрации Центрального района. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного 6 июля.

Она родилась в 1985 году в Кургане. В 2007 году стала лучшей выпускницей Санкт‑Петербургского торгово-экономического института. Затем на протяжении трех лет проходила госслужбу в администрации Центрального района: сначала в отделе потребительского рынка, затем — в отделе районного хозяйства. В 2013 году окончила ИТМО по специальности "Инноватика", а позже защитила кандидатскую диссертацию по экономике.

В 2017 году была назначена на должность заместителя председателя комитета по промышленной политике и инновациям. С февраля 2019 — советник главы администрации Центрального района, а в июне того же года стала заместителем.

Фото: Telegram / Елена Федорова