Со 2 апреля снова начали ходить электрички Тихвин – Будогощь и Окуловка – Неболчи

На участках завершились ремонтные работы.

Со 2 апреля возобновили движение электропоездов на участках Тихвин – Будогощь и Окуловка –Неболчи. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Со 2 апреля возобновили движение поездов на участках Тихвин – Будогощь и Окуловка Неболчи, после завершения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

Поезда курсируют по расписанию:

По субботам:

– №6965 Тихвин 08:16 – Будогощь 10:46

– №6966 Будогощь 18:10 – Тихвин 20:40

По субботам и воскресеньям:

– №6003/6004 Будогощь 10:11 – Окуловка 14:34

– №6006/6005 Окуловка 14:51 – Будогощь 19:09

По вторникам:

– №6961 Неболчи 15:26 – Окуловка 18:55

– №6962 Окуловка 10:01 – Неболчи 13:30.

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Фото: Piter.tv