  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Со 2 апреля снова начали ходить электрички Тихвин – Будогощь и Окуловка – Неболчи
Сегодня, 9:50
105
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Со 2 апреля снова начали ходить электрички Тихвин – Будогощь и Окуловка – Неболчи

0 0

На участках завершились ремонтные работы.

Со 2 апреля возобновили движение электропоездов на участках Тихвин – Будогощь и Окуловка –Неболчи. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. 

Со 2 апреля возобновили движение поездов на участках Тихвин – Будогощь и Окуловка Неболчи, после завершения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

Поезда курсируют по расписанию:

По субботам: 

– №6965 Тихвин 08:16 – Будогощь 10:46
– №6966 Будогощь 18:10 – Тихвин 20:40

По субботам и воскресеньям: 

– №6003/6004 Будогощь 10:11 – Окуловка 14:34
– №6006/6005 Окуловка 14:51 – Будогощь 19:09

По вторникам: 

– №6961 Неболчи 15:26 – Окуловка 18:55
– №6962 Окуловка 10:01 – Неболчи 13:30.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: тихвин, электричка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии