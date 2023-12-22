  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Елагином острове 23 и 24 марта будет бесплатный вход на Большой каток
Сегодня, 9:58
81
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Елагином острове 23 и 24 марта будет бесплатный вход на Большой каток

0 0

Вход на каток по билетам. Их можно оформить в кассах ледовой арены.

На Елагином острове завершается ледовой сезон. Горожане смогут бесплатно посетить Большой каток 23 и 24 марта. Об этом сообщили в tg-канале ЦПКиО им. Кирова.

Друзья, красиво завершаем ледовый сезон на Елагином острове. Зовем всех!

23 и 24 марта 2024 года катаемся бесплатно с утра и до самого вечера! Вместе проведем последние выходные сезона на Большом катке.

Пресс-служба ЦПКиО им. Кирова

Вход на каток по билетам. Их можно оформить в кассах ледовой арены.

Ранее мы писали, что Колесов рассказал, что зима не вернется в Петербург.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова

Теги: большой каток, елагин остров, закрытие сезона, коньки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии