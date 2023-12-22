На Елагином острове 23 и 24 марта будет бесплатный вход на Большой каток

На Елагином острове завершается ледовой сезон. Горожане смогут бесплатно посетить Большой каток 23 и 24 марта. Об этом сообщили в tg-канале ЦПКиО им. Кирова.
Друзья, красиво завершаем ледовый сезон на Елагином острове. Зовем всех!
23 и 24 марта 2024 года катаемся бесплатно с утра и до самого вечера! Вместе проведем последние выходные сезона на Большом катке.
Пресс-служба ЦПКиО им. Кирова
Вход на каток по билетам. Их можно оформить в кассах ледовой арены.
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Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова
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