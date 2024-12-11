Петербуржцам с 1 сентября придётся сдавать экзамен для получения охотничьего билета

Нововведения вступят в силу уже с 1 сентября 2025 года.

Петербуржцам для получения охотничьего билета придётся сдавать экзамен. Законопроект в третьем чтении приняли депутаты ЗакСа Петербурга на заседании 22 января.

Поправки о сдаче экзамена внесли в "Экологический кодекс Санкт-Петербурга". Чтобы получить охотничий билет, гражданину потребуется пройти подготовительные курсы и сдать тест, включающий вопросы о правилах безопасности на охоте, соответствующих разделах законодательства и основах биологии диких животных. Проводить экзамен будет комитет по природопользованию. Нововведения вступят в силу уже с 1 сентября 2025 года.

Против утверждения поправок ранее выступил депутат Алексей Зинчук. По его мнению, охота допустима только когда она необходима для выживания, санитарных мер, пропитания или защиты человека, а в Петербурге таких проблем нет, считает депутат.

Фото: unsplash