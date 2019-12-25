В Ленобласти несовершеннолетнюю доставили в больницу с экстренными родами

Девушка 2004 года рождения уже полгода живет с 20-летним молодым человеком.

Полиция разбирается в деле о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 9 ноября в 13:19 в полицию поступило сообщение о том, что в родильное отделение Всеволожского родильного дома с экстренными родами доставлена несовершеннолетняя Е. 2004 года рождения.

Установлено, что Е. около полугода проживает 20-летним молодым человеком, который работает грузчиком. Девушка живет с ним половой жизнью.

Семья у Е. неполная, отец – неработающий. Девушка на учете в ПДН не состоит.

Летом петербурженка родила на 33-неделе беременности из-за полученных травм от мужа.

Фото: Piter.TV