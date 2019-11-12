Экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Следующее заседание пройдет 14 сентября.

В среду, 9 сентября, на закрытом судебном заседании были оглашены результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента СПбГУ Олега Соколова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, что Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Семья убитой настаивала на открытом заседании. Следующее заседание пройдет 14 сентября, на нем планируют допросить брата Анастасии Ещенко, с которым она общалась незадолго до смерти и жаловалась, что ее возлюбленный историк Соколов ведет себя агрессивно.

Ранее мы писали, что заседание по делу историка Соколова состоится в среду.

Видео: Объединенная пресс-служба судов