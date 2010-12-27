Эксперты высказались о новогодних желаниях россиян

"Среди них есть довольно интересные".

ВЦИОМ спросил россиян, что они бы попросили у Деда Мороза в подарок. Здоровья себе, родственникам и всем людям попросили 34% опрошенных, 20% затруднились ответить , 9% не стали бы ничего просить, 6% попросили бы счастья, 5% - квартиру или машину.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали данные результаты опроса.

Россияне высказали ещё 23 желания, которые разделяют менее 5% каждое. Среди них есть довольно интересные: исполнение всех желаний, новогодняя погода со снегом, ну и, конечно же, счастье для всех даром. То есть не совсем счастье – благополучие, но невелика разница, – рассказали эксперты

Дед Мороз поздравил пассажиров на станции метро "Адмиралтейская".

Фото: pixabay