Дед Мороз поздравил пассажиров на станции метро "Адмиралтейская"

Символ Нового года заявил, что он проверит готовность метро к работе в праздничную ночь.

В понедельник, 30 декабря, стало известно, что Дед Мороз спустился в петербургскую подземку, чтобы поздравить пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Дед Мороз спустился на станцию метро "Адмиралтейская". Пассажиры обрадовались такому началу рабочего понедельника. Многие сделали с дедушкой селфи.

Символ Нового года заявил, что он проверит готовность метро к работе в праздничную ночь.

Ранее мы сообщали о том, что на Петербург надвигается активный циклон с мокрым снегом и ветром.

Фото:Петербургское метро в vk.com