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Дед Мороз поздравил пассажиров на станции метро "Адмиралтейская"
Сегодня, 10:55
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IRINA_CHALKINA

Дед Мороз поздравил пассажиров на станции метро "Адмиралтейская"

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Символ Нового года заявил, что он  проверит готовность метро к работе в праздничную ночь.

В понедельник, 30 декабря, стало известно, что Дед Мороз спустился в петербургскую подземку, чтобы поздравить пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Дед Мороз спустился на станцию метро "Адмиралтейская". Пассажиры обрадовались такому началу рабочего понедельника. Многие сделали с дедушкой селфи. 

Символ Нового года заявил, что он проверит готовность метро к работе в праздничную ночь.

Ранее мы сообщали о том, что на Петербург надвигается активный циклон с мокрым снегом и ветром.

Фото:Петербургское метро в vk.com

Теги: дед мороз, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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