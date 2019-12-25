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Эксперт прокомментировал расторжение контракта с Черчесовым
Сегодня, 15:57
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Эксперт прокомментировал расторжение контракта с Черчесовым

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Менее чем через 2 месяца сборная сыграет в отборочном матче ЧМ-2022.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

По их мнению, ключевой вопрос кадровой политики — это не кого снимать, а кого назначать. Решение РФС является не самым удачным, так как уже 1 сентября сборной предстоит сыграть против Хорватии в отборочном матче ЧМ-2022. В том случае, если команда проиграет, Россия может сразу же опуститься на 5-е место. 

Напомним, РФС расторг контракт с Черчесовым после Евро-2020. Решение подавалось как обоюдное.

Фото: сайт РФС

Теги: тренер, футбол, черчесов
Категории: Новости России, Лента новостей,

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