Джонсон: Западу предстоят трудные времена ради отказа от нефти и газа из России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей авторской статье предупредил о трудных временах, которые предстоят Западу в случае отказа от российских энергоносителей. Его материал появился на сайте газеты Daily Telegraph.
Миру будет тяжело отвыкнуть от российских нефти и газа. Однако, по мнению Джонсона, это вполне возможно. Как отметил глава правительства Великобритании, Запад способен увеличить потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой. Джонсон предложил снизить непосильные счета, которые выставляются предприятиями и домохозяйствами по всей стране. Джонсон подчеркнул, что только так Западу удастся положить конец "шантажу Кремля".
Также премьер-министр упомянул, что Запад ошибся в попытках нормализовать отношения с Москвой после событий 2014 года. Европейским странам не нужно было наращивать поставки нефти и газа из России. Джонсон предположил, что, пережив тяжелые времена, Запад сможет лишить руководство РФ "наличных, уничтожить его стратегию и дать ему укорот".
Ранее мы сообщили, что по мнению замглавы ЕК Мароша Шефчовича, Россия превратилась в "стратегическую угрозу".
Фото: Instagram / Boris Johnson
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