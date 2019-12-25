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Джонсон: Западу предстоят трудные времена ради отказа от нефти и газа из России
Сегодня, 8:29
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Джонсон: Западу предстоят трудные времена ради отказа от нефти и газа из России

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Как отметил глава правительства Великобритании, страны смогут увеличить потребление низкоуглеродной энергии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей авторской статье предупредил о трудных временах, которые предстоят Западу в случае отказа от российских энергоносителей. Его материал появился на сайте газеты Daily Telegraph.

Миру будет тяжело отвыкнуть от российских нефти и газа. Однако, по мнению Джонсона, это вполне возможно. Как отметил глава правительства Великобритании, Запад способен увеличить потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой. Джонсон предложил снизить непосильные счета, которые выставляются предприятиями и домохозяйствами по всей стране. Джонсон подчеркнул, что только так Западу удастся положить конец "шантажу Кремля".

Также премьер-министр упомянул, что Запад ошибся в попытках нормализовать отношения с Москвой после событий 2014 года. Европейским странам не нужно было наращивать поставки нефти и газа из России. Джонсон предположил, что, пережив тяжелые времена, Запад сможет лишить руководство РФ "наличных, уничтожить его стратегию и дать ему укорот".

Ранее мы сообщили, что по мнению замглавы ЕК Мароша Шефчовича, Россия превратилась в "стратегическую угрозу".

Фото: Instagram / Boris Johnson

Теги: газ, джонсон, запад, нефть, россия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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