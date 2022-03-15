Замглавы ЕК: Россия превратилась в "стратегическую угрозу"

Марош Шефчович рассказал о поддержке граждан Украины.

Заместитель главы Европейской комиссии заявил, что Россия превратилась в "стратегическую угрозу". Таким образом чиновник прокомментировал журналистам вопрос о том, какие действия Западу следует предпринимать для помощи украинским беженцам, а также решения гуманитарных проблем. Свое мнение Марош Шефчович высказал во время выступления на мероприятии, организованном вашингтонским Атлантическим советом.

Очень важно, чтобы мы по-настоящему действовали и сотрудничали как союзники. Поскольку я считаю, что это более не стратегический вызов - Россия. Это стратегическая угроза. Марош Шефчович, замглавы ЕК

Согласно цитате ТАСС, Шефчович призвал "остановить войну" и работать совместно ради того, чтобы дать людям не только надежду, но и гарантии по восстановлению Украины и обеспечению местного населения экономическим процветанием. Европеец уверен в том, что граждане Украины хотят жить в демократическом обществе.

"Атлантический совет" считается нежелательной организацией на территории РФ. Его деятельность в РФ запрещена.

В ЕС назвали задачу сокращения зависимости от энергоресурсов России сложной, но выполнимой.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil