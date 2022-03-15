В ЕС назвали задачу сокращения зависимости от энергоресурсов России сложной, но выполнимой

Марош Шефчович рассказал о том, как регион собирается добиться собственной энергобезопасности.

В Евросоюзе назвали задачу сокращения зависимости от энергетических ресурсов России сложной, но выполнимой. Такое заявление сделал заместитель руководителя Европейской комиссии во время выступления на мероприятии, организованном вашингтонском Атлантическом совете. По данным специалиста, США проинформированы о том, как Брюссель намерен решать проблему. Эксперт видит важный момент в дополнительном взаимодействии между ЕС и США относительно сферы энергетической безопасности.

Я очень детально изложил то, относительно чего достигли договоренностей. Мы хотим как можно больше и быстрее сократить нашу зависимость от импорта ископаемого топлива из России. Это чрезвычайно трудная задача. Марош Шефчович, замглавы ЕК

Замглавы ЕК считает, что европейскому региону необходимо развивать собственную инфраструктуру по доставке сжиженного природного газа. Шефчовича объяснил, что в ЕС начало российской специальной военной операции на Украине расценивается как "11 сентября для Европы".

МИД Франции Ле Дриан: санкции против России вступят в силу 13 марта.

"Атлантический совет" считается нежелательной организацией на территории РФ. Его деятельность в РФ запрещена.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil