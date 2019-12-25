Дядя зарезал племянника на проспекте Художников

На проспекте Художников дядя зарезал племянника во время ссоры. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 24 февраля в 01:42 поступило сообщение, что в квартире дома 31 корпус 2 по проспекту Художников ножевое ранение. По прибытии на место происшествия, в квартире с ножевым ранением живота был обнаружен труп 32-летнего мужчины.
В этой же квартире был задержан 47-летний дядя погибшего. По предварительным данным, он во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом убил своего племянника
Изъято: следы рук, 2 ножа со следами вещества бурого цвета. Возбуждено уголовное дело.
В январе в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве брата.
Фото: Piter.tv
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