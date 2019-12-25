Дядя зарезал племянника на проспекте Художников

Между ними возникла ссора после распития спиртного.

На проспекте Художников дядя зарезал племянника во время ссоры. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 24 февраля в 01:42 поступило сообщение, что в квартире дома 31 корпус 2 по проспекту Художников ножевое ранение. По прибытии на место происшествия, в квартире с ножевым ранением живота был обнаружен труп 32-летнего мужчины.

В этой же квартире был задержан 47-летний дядя погибшего. По предварительным данным, он во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом убил своего племянника

Изъято: следы рук, 2 ножа со следами вещества бурого цвета. Возбуждено уголовное дело.

В январе в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве брата.

Фото: Piter.tv