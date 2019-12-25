Двухлетняя девочка пострадала в ДТП на Пулковском шоссе

Медики госпитализировали её с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

В Московском районе Петербурга 18 июля произошла дорожная авария, в которой пострадала 2-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Авария произошла в 11:27 у дома №43 по Пулковскому шоссе. Водитель, управляя автомобилем Chevrolet, совершил наезд на остановившийся в левом ряду по ходу движения автомобиль Škoda Fabia.

В результате ДТП пострадала находившаяся в Škoda 2-летняя девочка. Медики госпитализировали её с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что петербургские футболисты собирают деньги семье товарища после смертельного ДТП на трассе М-4 "Дон".

Фото: Piter.tv