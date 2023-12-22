  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Киевской улице двухлетний малыш съел саше снюса
Сегодня, 11:34
139
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Киевской улице двухлетний малыш съел саше снюса

0 0

Родители отказались от госпитализации сына.

В Московском районе Петербурга двухлетний малыш по недосмотру взрослых съел саше снюса*. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу из квартиры по Киевской улице поступил двухлетний мальчик. Он по недосмотру взрослых съел саше снюса. Он получил острое пероральное отравление никотинсодержащим веществом.

Родители отказались от госпитализации сына. Проводится проверка.

*Снюс – это бездымный табачный продукт. В России, как и в большинстве европейских государств, его запрещено производить и продавать. Продукт считают опасным, так как он быстро вызывает серьезную никотиновую зависимость и может навредить здоровью.
Также накануне в Петербурге двухлетняя девочка выпила средство для чистки плит. Фото: Piter.tv
Теги: дети, отравление, снюс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии