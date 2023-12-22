На Киевской улице двухлетний малыш съел саше снюса

В Московском районе Петербурга двухлетний малыш по недосмотру взрослых съел саше снюса*. Об этом стало известно Piter.tv.
В больницу из квартиры по Киевской улице поступил двухлетний мальчик. Он по недосмотру взрослых съел саше снюса. Он получил острое пероральное отравление никотинсодержащим веществом.
Родители отказались от госпитализации сына. Проводится проверка.*Снюс – это бездымный табачный продукт. В России, как и в большинстве европейских государств, его запрещено производить и продавать. Продукт считают опасным, так как он быстро вызывает серьезную никотиновую зависимость и может навредить здоровью.
Также накануне в Петербурге двухлетняя девочка выпила средство для чистки плит. Фото: Piter.tv
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