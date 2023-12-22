На Киевской улице двухлетний малыш съел саше снюса

Родители отказались от госпитализации сына.

В Московском районе Петербурга двухлетний малыш по недосмотру взрослых съел саше снюса*. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу из квартиры по Киевской улице поступил двухлетний мальчик. Он по недосмотру взрослых съел саше снюса. Он получил острое пероральное отравление никотинсодержащим веществом.

Родители отказались от госпитализации сына. Проводится проверка.