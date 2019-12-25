Двух котов из Финляндии не пропустили в Петербург на российско-эстонской границе

Проверка показала, что в ветеринарных сертификатах отсутствовала отметка о прохождении медицинского обследования в течение 14 дней перед поездкой.

На российско-эстонской границе в Псковской области сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль двух котов, которые сопровождались гражданином Финляндии, следующим в Санкт-Петербург.

Проверка показала, что в ветеринарных сертификатах отсутствовала отметка о прохождении медицинского обследования в течение 14 дней перед поездкой. Также в ветеринарных паспортах не было записи о вакцинации, сделанной не позднее, чем за 20 дней до отправки, если животным не делали прививки от панлейкопении в течение последнего года.

Кроме того, представленные документы на котов не соответствовали ветеринарным требованиям, необходимым для ввоза на территорию Евразийского экономического союза или при пересечении границ стран-участниц союза для перевозки мелких домашних животных, установленных Комиссией Таможенного союза 18 июня 2010 года, решение № 317.

Импорт домашних животных на территорию ЕАЭС запрещён, оформлены бумаги на возврат животных в Финляндию.

Ранее мы сообщили о том, что в порту Петербурга 50 тонн бразильского арахиса запретили к ввозу в РФ.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора