На Наличной улице закрыли движение двух троллейбусов

Это связано с проведением работ на сетях коммуникаций.

На Наличной улице в Петербурге закрыли движение двух троллейбусов из-за проведения ремонтных работ, рассказали в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

Так, с 06:35 20 ноября до окончания работ на сетях коммуникаций около улицы Нахимова не будут ходить троллейбусы №№9 и 11. Теперь маршрут №9 следует в объезд по Малому проспекту, а №11 – по Наличной улице.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге усилили автобусные маршруты №№45 и 258.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"