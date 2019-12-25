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На Наличной улице закрыли движение двух троллейбусов
Сегодня, 9:11
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На Наличной улице закрыли движение двух троллейбусов

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Это связано с проведением работ на сетях коммуникаций.

На Наличной улице в Петербурге закрыли движение двух троллейбусов из-за проведения ремонтных работ, рассказали в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс". 

Так, с 06:35 20 ноября до окончания работ на сетях коммуникаций около улицы Нахимова не будут ходить троллейбусы №№9 и 11. Теперь маршрут №9 следует в объезд по Малому проспекту, а №11 – по Наличной улице. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге усилили автобусные маршруты №№45 и 258. 

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Теги: наличная улица, троллейбусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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