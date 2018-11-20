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В Кузбассе грузовик с рабочими упал в обрыв. Опубликован список погибших и пострадавших.
Сегодня, 8:30
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MShaffter

В Кузбассе грузовик с рабочими упал в обрыв. Опубликован список погибших и пострадавших.

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В сети опубликованы первые кадры с места аварии.

Сегодня утром, 8 февраля, КАМАЗ с рабочими упал в обрыв.

ЧП произошло в 100 километрах от Междуреченска, возле угольного распада. Вероятно, водитель не справился с управлением, и КАМАЗ съехал с технологической дороги и упал в обрыв. 6 рабочих погибли на месте.16 человек пострадали.

Канал 112 опубликовал список погибших и по страдавших.

Пострадавшие:

1. Шилкин К. А. 
2. Сорокин А. П. 
3. Ветров В. П. 
4. Леонтев А. А. 
5. Чернышов А. А. 
6. Рылов К. А. 
7. Бетке Д. И.
8. Хахалин С. В. 
9. Трусов А. П. 
10. Батуев Е. В. 
11. Спиридонов И. Н. 
12. Куняев А. Н. 
13. Горбунов А. А. 
14. Климов А. В. 
15. Арыков Д. В. 
16. Ишмухаметов М. А.

Список погибших: 

1. Гилев В.А
2. Загидов Р.Х.
3. Негода А.С.
4. Коврижкин И.А.
5. Боломожный Ю.М.
6. Савин С.В.

Фото: HUE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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