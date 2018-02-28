На водителя грузовика завели уголовное дело после ДТП с 9 погибшими

Появилось видео с места трагедии и новые подробности аварии в Башкирии

Накануне днем, 27 февраля, в Башкирии в ДТП с пассажирским микроавтобусом и грузовиком 9 человек погибли и 4 человека пострадали.

На трассе М5 "Урал" недалеко от Улу - Теляка Иглинского района на 1546 километре около 16 часов столкнулись грузовик "Ман" и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с пассажирами. Дорога незадолго до трагедии была очищена от снега и обработана противоголедным составом. По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением, и транспортное средство пошло в занос. Грузовик вылетел при этом на встречную полосу движения и столкнулся с попутным рейсовым микроавтобусом. Оба транспортных средства улетели после мощного удара в кювет.

В результате ДТП на месте аварии погибло 9 человек, включая водителя микроавтобуса и 4 человека пострадали.

Погибшие:

1. Жиганова Наталья Викторовна (Усть-Катав);

2. Жиляев Эдуард Михайлович (Усть-Катав, водитель микроавтобуса);

3. Марочкина Нина Ивановна (Усть-Катав);

4. Махмутова Фазира Рахимовна (Усть-Катав);

5. Мызгин Александр Михайлович (Сим);

6. Самикова Минзира Хлыстбаевна (Малояз);

7. Смагин Александр Владимирович (Уфа);

8. Черкасова Яна Александровна (Сим);

9. Шаганова Фаузаря Гарифовна (Яхино).

Пострадавшие:

1. Абдрахманова Маргарита Радиковна (Усть-Катав);

2. Бородина Елена Викторовна (Сим, находится в больнице);

3. Гагарин Никита Сергеевич (Уфа);

4. Галямова Оксана Улфатовна (Уфа, находится в больнице).

Одна из пострадавших, 65-летняя жительница Сима, находится в крайне тяжелом состоянии. Другая, 31-летняя жительница Усть-Катава, в тяжелом состоянии.



По факту ДТП следственными органами было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки для оценки соответствия оказания услуг требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Стало известно, что на водителя грузовика заведено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Видео: YouTube/Горобзор Уфа

Фото: ВКонтакте