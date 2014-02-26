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В Горелово при столкновении автомобилей пострадали два человека
Сегодня, 9:22
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В Горелово при столкновении автомобилей пострадали два человека

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На место ДТП приезжали экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.

В субботу вечером, 24 декабря, в Горелово произошло ДТП. На Красносельском шоссе столкнулись легковушки Škoda и Kia. Во время аварии пострадали два человека. 

По информации Piter.tv, иномарки "поцеловались" лоб в лоб. Травмы получили двое мужчин. Водитель машины Škoda сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, владелец Kia тоже попал в больницу. Его состояние врачи характеризуют как средней степени тяжести. 

Добавим, что на место аварии приезжали экстренные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: из-за погодных условий изменились маршруты нескольких автобусов в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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