В Горелово при столкновении автомобилей пострадали два человека

На место ДТП приезжали экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.

В субботу вечером, 24 декабря, в Горелово произошло ДТП. На Красносельском шоссе столкнулись легковушки Škoda и Kia. Во время аварии пострадали два человека.

По информации Piter.tv, иномарки "поцеловались" лоб в лоб. Травмы получили двое мужчин. Водитель машины Škoda сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, владелец Kia тоже попал в больницу. Его состояние врачи характеризуют как средней степени тяжести.

Добавим, что на место аварии приезжали экстренные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург