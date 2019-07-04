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Момент смертельного ДТП на трассе "Кола" попал на видео

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Два человека погибли, два находятся в больнице в тяжелом состоянии.

На трассе "Кола" 2 июля произошло смертельное ДТП. В 17:10 в Кировском районе ЛО, на 59 км трассы "Кола" столкнулись "Хёндэ Крета" и "Ленд Крузер Прадо" с прицепом. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным УГИБДД, автомобиль "Хёндэ Крета" при совершении обгона, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Ленд Крузер Прадо". 

Водитель и один из пассажиров "Хёндэ" погибли на месте. Два других пассажира (мужчина и женщина) госпитализированы в тяжелом состоянии.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП

Теги: кола, ленд крузер, смертельное дтп, хендэ
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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