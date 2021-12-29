На улице Типанова после столкновения автомобилей "Лада" и "Мерседес" два человека попали в больницу

У пострадавших диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и многочисленные ушибы.

В ночь на 15 января в Московском районе Петербурга произошла авария с участием автомобилей "Лада" и "Мерседес". Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Машины столкнулись на улице Типанова в сторону проспекта Славы. Известно, что от удара отечественный автомобиль развернуло на 180 градусов, он влетел прямо в лоб "Мерседесу".

В результате аварии в больницу попали два человека. По информации портала 78.ru, у них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и многочисленные ушибы. Подробности уточняются. Проводится проверка.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург