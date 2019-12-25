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В страшной аварии на трассе "Кола" погиб ребенок и пострадали 8 человек
Сегодня, 17:38
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В страшной аварии на трассе "Кола" погиб ребенок и пострадали 8 человек

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Движение в районе 89-го км КАД перекрыто.

Днем 30-го июня на 89-м км трассы "Кола" произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. Очевидцы поделились кадрами с места.

Страшная авария произошла в районе Феликсово. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, столкнулись 3 грузовых машины и 4 легковых. По предварительным данным, пострадали 6 взрослых и 3 детей, один из них скончался. 

По факту случившегося проводится проверка. Движение на участке перекрыто. Проехать можно через 104 км через деревню Дусьево. Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении. 

Фото: VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: трасса кола
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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