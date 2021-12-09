В ДТП на Киевском шоссе в Ленобласти пострадал водитель

Он с переломами ноги и таза был госпитализирован в больницу.

В Лужском районе Ленобласти на трассе Р-23 "Псков" произошла авария с пострадавшим.

Авария произошла между деревнями Парушино и Кузнецово на Киевском шоссе. Ladа столкнулась с грузовиком.

В ДТП пострадал один водитель легковушки. Он с переломами ноги и таза был госпитализирован в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Также водители встали в пробку на КАД у Кудрово из-за ДТП с грузовиками.

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