  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:49
104
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП на Киевском шоссе в Ленобласти пострадал водитель

0 0

Он с переломами ноги и таза был госпитализирован в больницу.

В Лужском районе Ленобласти на трассе Р-23 "Псков" произошла авария с пострадавшим.

Авария произошла между деревнями Парушино и Кузнецово на Киевском шоссе. Ladа столкнулась с грузовиком.

В  ДТП пострадал один водитель легковушки. Он с переломами ноги и таза был госпитализирован в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Также водители встали в пробку на КАД у Кудрово из-за ДТП с грузовиками.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Павел Янжула)

Теги: lada, киевское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии