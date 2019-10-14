Момент ДТП на Херсонской попал на видео

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

В Петербурге две легковушки не поделили дорогу на пересечении Херсонской и Амбарной улиц. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Водитель светлого хэтчбека, поворачивая с Херсонской улицы на Амбарную, не пропустил встречный внедорожник и получил сильный удар. Во время удара хэтчбек развернулся на 180 градусов.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Ранее Skoda пробила ограждения после столкновения с Mitsubishi на Витебском.

Видео: Piter.TV