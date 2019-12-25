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На Херсонской автомобиль сбил курьера на велосипеде
Сегодня, 19:22
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На Херсонской автомобиль сбил курьера на велосипеде

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Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавший остался жив.

В Центральном районе сегодня, 7 мая, доставщика еды сбил автомобиль. Об этом сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Инцидент произошел на Херсонской улице. Водитель иномарки с места аварии скрылся. Пострадавший курьер остался жив. 

Шел сам, видимо, сильно не пострадал.

ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее на Piter.tv: против петербурженки Ольги Смирновой, попавшей в СИЗО за распространение фейков о ВС РФ, возбудили уголовное дело.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Pexels

Теги: велосипед, дтп, херсонская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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