На Херсонской автомобиль сбил курьера на велосипеде

Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавший остался жив.

В Центральном районе сегодня, 7 мая, доставщика еды сбил автомобиль. Об этом сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на Херсонской улице. Водитель иномарки с места аварии скрылся. Пострадавший курьер остался жив.

Шел сам, видимо, сильно не пострадал. ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Pexels