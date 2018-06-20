Опубликовано видео с места смертельной аварии в Башкирии, где автомобили разорвало пополам

Проезжающие мимо водители сняли последствия жуткой аварии на видео и опубликовали в соцсетях.

Накануне, 7 апреля, в Башкирии в Нуримановском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в ДТП погибли оба водителя.

Сообщается, что ДТП произошло на 34 км трассы Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка в районе села Байгильдино около 6 часов вечера. По предварительной версии, 41-летний водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем "Рено Логан", за рулем которого был 32-летний мужчина. Мощность удара была настолько сильной, что ВАЗ разорвало пополам, а "Рено" превратилось в груду искореженного железа.

Водитель ВАЗ от полученных травм погиб на месте. Как сообщают пользователи в соцсетях, приехавшая "скорая" констатировала смерть водителя "Рено". Несколько часов мужчина пролежал на дороге накрытый одеялом. Только спустя пару часов кто-то обнаружил, что мужчина еще жив. Но спасти его не удалось, мужчина скончался в больнице. Насколько эти сообщения действительны, на данный момент, неизвестно.

Кроме этого, 4 пассажира были госпитализированы с травмами. В каких машинах были пострадавшие, не сообщается.

Видео и фото: ВК, Баш ДТП