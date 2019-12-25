В Ленобласти самоходная машина насмерть придавила 67-летнего водителя

Мужчина заехал на снежный вал высотой около метра.

Полицией проводится проверка по факту смертельной аварии в Бокситогорском районе Ленобласти.

Накануне около 19:20 у дома 4 населенного пункта "ЖД станция Пикалёво-1" 67-летний водитель, управляя своим самодельным самоходным транспортным средством повышенной проходимости "Каракат", двигаясь по расчищенному дорожному покрытию, заехав на снежный вал высотой около метра. Транспортное средство опрокинулось, водителя придавило весом самоходной машины.

В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Фото: Piter.tv